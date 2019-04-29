السعودية اليوم / الجيش اليمني يطهر مواقع جديدة في محافظة صعـدة



صعـدة 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

طهرت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بمروحيات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم مواقع جديدة بمديرية الصفراء في محافظة صعدة شمال اليمن, من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأوضح قائد لواء الكواسر العميد أحمد المرقشي في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن قوات الجيش الوطني مسنودة بطائرات قوات التحالف العربي طهرت اليوم مربع "جشع" بالكامل وسيطرت على مواقع جديدة بالقرب منه في منطقة الرزامات بمديرية الصفراء، وقامت الفرق الهندسية بنزع العبوات والألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في المنطقة" .

وأشار العميد المرقشي إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيا الانقلابية.

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17:23ت م

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