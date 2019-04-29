السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يزور محافظة الحريق ويتفقد قطاعات الوزارة



الرياض 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

زار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ محافظة الحريق لافتتاح جامع وأوقاف الشيخ عبدالله الراجحي - رحمه الله - وكان في استقباله في مقر المحافظة المحافظ محمد بن ناصر الجرباء،ومدير الشرطة غازي بن عفاس المحيا وعدد من أهالي المحافظة .

ورحب المحافظ الجرباء بمعالي الوزير عبداللطيف آل الشيخ وأبدى سعادته بزيارته للمحافظة مثمناً الجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال قطاعاتها المختلفة في مجال التوعية والإرشاد وتعزيز الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف والعناية بكل ما من شأنه حفظ أبناء المجتمع من لوثات أصحاب الفكر المنحرف .

بعد ذلك زار معالي الوزير آل الشيخ مقر إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة وكان في استقباله مدير الإدارة الشيخ خالد الكثيري ومنسوبوها , حيث تفقد معاليه أقسام الإدارة واستمع لشرح مفصل عن سير العمل، التقى بعدها معالي الوزير بمنسوبي الإدارة وألقى كلمة حثهم فيها مضاعفة الجهد والتفاني في خدمة بيوت الله خصوصاً وشهر رمضان المبارك على الأبواب الذي تشهد فيه المساجد تزايد أعداد المصلين في كل الأوقات مما يتطلب أن تكون المساجد مهيئة ومجهزة على أكمل وجه كي يؤدي المصلين صلواتهم وعباداتهم بخشوع وطمأنينة تحقيقاً لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة .

كما زار آل الشيخ الجمعية لتحفيظ القرآن الكريم وكان في استقباله الشيخ صالح بن هويدي آل حسين، والتقى معاليه أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الجمعية من معلمين وإداريين .

وألقى كلمة نوه فيها بدعم القيادة للجمعيات الخيرية التي تعنى بكتاب الله حفظاً وتعليماً، مبيناً أهمية غرس حب القرآن والتخلق بأخلاقه في نفوس النشء، والبعد عن الأفكار والتيارات المنحرفة .

وقام معاليه إثر ذلك بزيارة لجامع الملك عبدالعزيز أحد أبرز مشاريع الوزارة بالمحافظة والذي تم افتتاحه قبل عدة أشهر ويعد معلماً بارزاً فيها، مستمعاً لشرح موجز عن الجامع ومرافقه والمراحل التي مر بها .

رافق معالي الوزير بالجولة المستشار الإداري لمكتب الوزير عبدان بن أحمد العبدان ، ومدير الإدارة العامة للمشروعات بالوزارة المهندس أسامة الجفال وفضيلة المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض الشيخ سامي المشيقح، والمدير العام للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي عبدالرحمن بن محمد العطاالله، وعدد من المسئولين بديوان الوزارة .

// انتهى //

17:19ت م

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