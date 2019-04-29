

وادي الدواسر 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

افتتح محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك ، اليوم معرض المشروعات التنموية والبلدية والخدمية ، الذي اقامته بلدية المحافظة ، حيث تجول والحضور من المدعوين وأعضاء المجلس المحلي بالمعرض واستمعوا الى شرح من رئيس البلدية المهندس محمد بن ناجم الحويطي عن المشروعات والخطط المستقبلية .

ورفع المحافظ في كلمة له بمناسبة الافتتاح نيابة عن أهالي المحافظة أسمى عبارات التقدير وصادق العرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما تجده المحافظة من اهتمام ورعاية ، وما تجده من متابعة من سمو أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه .

وأشار المبارك إلى أن المملكة قد هيأ لها المولى عز وجل سبل الخير والعطاء والنماء ، والذي جاءت تلك المشاريع التنموية مثالاً على ماحبانا الله به من نعم ، مؤكدا أهمية توفير معايير الجودة في تلك المشاريع.

// انتهى //

17:13ت م

0170





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ وادي الدواسر يفتتح معرض عدداً من المشروعات التنموية بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.