السعودية اليوم / سياحة مكة المكرمة تنظم ورشة تعريفية بعنوان "إدارة المخاطر والأزمات والسلامة والصحة المهنية"



مكة المكرمة في 24 شعبان 1440 ه الموافق 29 أبريل 2019 م

أقامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمكة المكرمة ورشة تعريفية بعنوان " إدارة المخاطر والأزمات والسلامة والصحة المهنية"، بحضور 36 مدير فندق ومسؤول أمن وسلامة.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمكة المكرمة الدكتور هشام بن محمد مدني أن الهيئة تهدف تدريب العاملين في قطاع الإيواء وتأهيلهم عن طريق خبراء ومختصين للتعامل مع جميع الأخطار والأزمات المحتملة، مبيناً أن الأمن والسلامة في الفنادق من متطلبات هيئة السياحة والتراث الوطني، وتعد من الركائز الأساسية التي يندرج تحتها العديد من مقومات السلامة.

وأكد أن اتخاذ الإجراءات والشروط التي تضمن تهيئة البيئة الفندقية المناسبة تمنع وقوع الحوادث وتحدث حالة من الاستقرار والأمان لجميع أفراد المنشأة، مفيداً أن الهيئة تسعى للحيلولة دون وجود حوادث لا قدر الله.

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17:06ت م

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