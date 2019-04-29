

مسقط 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

التقى وزير داخلية سلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي بمسقط اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالاجتماع القادم لوزراء الداخلية بدول المجلس والمقرر انعقاده في النصف الثاني من العام الجاري، إضافةً إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يدعم أواصر الأخوة والتعاون بين الدول.

// انتهى //

16:25ت م

0158





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الداخلية العماني يلتقي الأمين العام لمجلس التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.