السعودية اليوم / وزير المالية اللبناني يستقبل وفدًا من البنك الدولي ومسؤولة مكتب صندوق النقد الدولي في لبنان



بيروت 24 شعبان 1440هـ الموافق 29 إبريل 2019م واس

استقبل وزير المالية اللبناني حسن خليل اليوم في بيروت، وفدًا من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي ساروج كومار جاه، ومسؤولة مكتب صندوق النقد الدولي في لبنان نجلا نخلة.

وجرى خلال اللقاءين بحث موضوعات الموازنة العامة بخطوطها العريضة والخطوات الإصلاحية التي تتضمنها والأرقام المتوقعة استنادًا إلى المعطيات القائمة، إضافة إلى مناقشة وتبادل للآراء للمساعدة في بلورة مجموعة من الأفكار التي توصل إلى موازنة متوازنة تتضمن خطوات إصلاحية عملية.

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16:24ت م

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