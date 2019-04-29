السعودية اليوم / الأمير سلطان بن سلمان يستقبل سفير اليابان لدى المملكة



الرياض 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذَات العلاقة بين البلدين الصديقين في مجال الفضاء.

// انتهى //

16:19ت م

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الرياض 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء في الرياض اليوم، سفير دولة اليابان لدى المملكة تسوكاسا ايمورا .وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذَات العلاقة بين البلدين الصديقين في مجال الفضاء.// انتهى //16:19ت م0153

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