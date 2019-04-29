انت الان تتابع تفاصيل خبر "#سأحكي".. وسم يروي قصص انتهاكات سعودية بحق معتقلين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 05:11 مساءً - دعا القائمون على حساب "معتقلي الرأي" في سجون السعودية أهالي المعتقلين إلى عدم التزام الصمت تجاه ما يتعرض له معتقلوهم.

وقال الحساب المعني بمتابعة شؤون المعتقلين بالمملكة، في تغريدة بـ"تويتر"، اليوم الاثنين، إن على أهالي المعتقلين "العمل على كشف حقيقة ما يتعرضون له في السجن من انتهاكات لكي يعلم الجميع حجم الألم المختفي وراء أبواب السجون".

كما دعا إلى الاستمرار في التغريد بوسم (#سأحكي)، الذي يتكلم فيه معتقلون سابقون عما تعرضوا له، إضافة إلى ما ينشره أهالي المعتقلين.

ويشارك نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، الكثير من القصص التي تعرض لها معتقلون سعوديون ضمن وسم "سأحكي"، وكشف الناشط السياسي السعودي علي هاشم، قصة مواطن سعودي اعتقل للمطالبة بتسليم أبنائه، قبل أن يتم اغتيالهم.

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كما تحدث هاشم في سلسلة أخرى من التغريدات حول ما تعرض له أطفاله من اعتقال والاعتداء عليهم من قبل السلطات السعودية.

ودعا الناشط يحيى عسيري أهالي المعتقلين إلى "فضح الانتهاكات"، قائلاً: "إن أقبح الانتهاكات حدثت أثناء الصمت"، معدداً أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون.

وشهدت المملكة، خلال أقل من عامين، اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا -فيما يبدو- التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.

وتعرّض هؤلاء المعتقلون إلى أشد أنواع الانتهاكات الجسدية والمعنوية؛ منها التعذيب، والحبس الانفرادي، ومنع أفراد عوائلهم من السفر، في حين قُتل نحو 5 منهم داخل السجون، وأُطلق سراح آخرين إثر إصابتهم بأمراض عقلية من شدة تعرضهم للتعذيب، وسط تكتّم شديد من قبل السلطات الحكومية.