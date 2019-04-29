السعودية | الأمير سلطان بن سلمان يستقبل سفير اليابان لدى المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمير سلطان بن سلمان يستقبل سفير اليابان لدى المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 5:20 مساءً, 29 أبريل 2019 م المناطق - واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء في الرياض اليوم، سفير دولة اليابان لدى المملكة تسوكاسا ايمورا .

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذَات العلاقة بين البلدين الصديقين في مجال الفضاء.

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