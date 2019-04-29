بتداولات بلغت 2.9 مليار ريال .. سوق الأسهم يغلق على ارتفاع

2019-04-29

متابعات الخليج 365 -واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 10.71 نقطة ليقفل عند مستوى 9276.50 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 2.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 108 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 104 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المعمر لأنظمة المعلومات, الدريس, الأسمنت السعودي, بوبا العربية, وأسمنت القصيم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأندلس, الخضري, أكسا التعاونية, التعاونية, وتشب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.57% و 7.22% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, كيان السعودية, الجزيرة, زين السعودية، والخضري هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, سابك, المعمر لأنظمة المعلومات، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 1.34 نقطة ليقفل عند مستوى 3565.75 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 900 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 41 ألف سهم تقاسمتها 95 صفقة.