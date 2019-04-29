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سريلانكا تحظر النقاب وسفارتنا تهيب بالمواطنين التقيد بالأنظمة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أهابت السفارة السعودية لدى سريلانكا برعايا المملكة المتواجدين هناك إلى التقيد بالأنظمة والقوانين الخاصة بالدولة خلاف الفترة الراهنة خاصة فيما يتعلق بعدم تغطية الوجه بالنسبة للنساء.
وقالت السفارة في بيان لها : نظراً للظروف الطارئة التي تمر بها جمهورية سريلانكا الصديقة تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى سريلانكا تنبيه المواطنين السعوديين إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات السريلانكية للتحقق من الهوية وفرض منع تغطية الوجه، ابتداء من اليوم الاثنين 29 أبريل 2019، وذلك التزاماً بقانون الطوارئ التي تتخذه سريلانكا في الوقت الحالي بعد الهجمات الإرهابية المؤسفة التي ضربت البلاد في الآونة الأخيرة، كما تهيب السفارة بكافة المواطنين مراعاة الأنظمة والقوانين عند زيارة سريلانكا.
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