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2019-04-29 متحدث التحالف: الميليشيات حاولت استهداف البرلمان اليمني والجيش الوطني يتقدم في صعده متابعات الخليج 365 - الرياض أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن الجيش الوطني اليمني يتقدم بشكل كبير في صعدة معقل الانقلابيين.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي له اليوم بالرياض إن الميليشيات الحوثية حاولت استهداف البرلمان اليمني لكن قوات التحالف كانت لها بالمرصاد.

وأضاف المالكي أنه تم إعادة المهجرين قسرا إلى منازلهم في صعدة.

ولفت المالكي إلى أن عمليات الاستهداف التي يقوم بها التحالف تتم بالذخيرة المناسبة واتخاذ إجراءات ضمان سلامة المدنيين.









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