حساب المواطن يستبق دفعة مايو برسالة مهمة

2019-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

قبل أقل من 10 أيام على إيداع الدفعة الجديدة من حساب متابعات الخليج 365، أرسل البرنامج رسائل لعدد من الأشخاص الذين لم يجتازوا مرحلة الأهلية.

وفي رسالة وجهها حساب متابعات الخليج 365 لبعض المسجلين جاء فيها : بناء على البيانات المقدمة، فإن المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين لم يستوفِ شروط الأهلية. ويمكنك تقديم اعتراض عن طريق البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وأرفق حساب متابعات الخليج 365 رابط مقطع على موقع يوتيوب يوضح آلية تقديم الاعتراض على عدم الأهلية.

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وطبقًا لآليات حساب متابعات الخليج 365 يتاح للمُسجِل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية والرسائل النصية على جواله والبريد الإلكتروني، حيث ستصله رسالة بنتيجة الاعتراض على الجوال والبريد.