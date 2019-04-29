حساب المواطن يستبق دفعة مايو برسالة مهمة

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حساب متابعات الخليج 365 يستبق دفعة مايو برسالة مهمة
متابعات الخليج 365 - الرياض
قبل أقل من 10 أيام على إيداع الدفعة الجديدة من حساب متابعات الخليج 365، أرسل البرنامج رسائل لعدد من الأشخاص الذين لم يجتازوا مرحلة الأهلية.
وفي رسالة وجهها حساب متابعات الخليج 365 لبعض المسجلين جاء فيها : بناء على البيانات المقدمة، فإن المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين لم يستوفِ شروط الأهلية. ويمكنك تقديم اعتراض عن طريق البوابة الإلكترونية للبرنامج.
وأرفق حساب متابعات الخليج 365 رابط مقطع على موقع يوتيوب يوضح آلية تقديم الاعتراض على عدم الأهلية.
وطبقًا لآليات حساب متابعات الخليج 365 يتاح للمُسجِل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية والرسائل النصية على جواله والبريد الإلكتروني، حيث ستصله رسالة بنتيجة الاعتراض على الجوال والبريد.
ويتم رفع الاعتراض من خلال تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية، ثم التوجه إلى قسم إدارة الحساب، وفي خاصية “إدارة حسابي” الضغط على قائمة تاريخ الاستحقاق، إن كان هناك عدم أهلية سواءً للمتقدم المستفيد أو التابعين له فستكون مرفقة بأسباب عدم الأهلية، يتم الضغط على خاصية “رفع اعتراض” بجانب السبب، ثم تعبئة المعلومات المطلوبة والضغط على إرسال، كما يمكن إدارة الاعتراضات من خلال اتباع الخطوات السابقة، ثم الضغط على قائمة الاعتراضات، ومنها الاطلاع على تفاصيل الاعتراض.
وفي حال قبول الاعتراض، سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتُحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر، أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة المحددة بثلاثة أشهر، فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية.
وكان حساب متابعات الخليج 365 أعلن قبل عدة أيام عن صدور نتائج الأهلية للدورة المقبلة التي سيتم صرفها في التاسع من شهر مايو المقبل.
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