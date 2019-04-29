أمير تبوك يكرم العنزي المتبرع بخلاياه الجذعية لإنقاذ مريض لا يعرفه

2019-04-29

متابعات الخليج 365 - تبوك

كرّم الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمكتبه بالإمارة متابعات الخليج 365 وافي بن محمد العنزي والذي تبرع بخلاياه الجذعية لإنقاذ حياة أحد مرضى السرطان بمدينة الرياض .

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ونقل أمير المنطقة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله – والشعب السعودي للمواطن العنزي .

وقال أمير تبوك للمتبرع : إن هذا العمل الذي قمت به عمل نبيل وعمل مقدر وهو ليس غريبا عليك فآباؤك وأجدادك كلهم أساس هذا العمل الإنساني النبيل الذي يجسد روح متابعات الخليج 365 المحب لوطنه ومواطنيه، داعيا الله أن يتقبل عمله وأن يجعل ذلك في ميزان أعماله وقدم سمو أمير منطقة تبوك للمواطن وافي العنزي مكافأة مالية مجزية.

وعبر متابعات الخليج 365 العنزي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الأبوية الحانية من سموه وعلى ما حظي به من تكريم من سموه ,داعيًا الله أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يجعل ما يقدمه لأبناء وبنات المنطقة من رعاية واهتمام في موازين حسنات سموه.