2019-04-29

سوالف ناس .. أول بودكاست عربي متخصص في الطيران والسياحة والسفر

متابعات الخليج 365 - الرياض

دشن طيران ناس البودكاست العربي الأول باسم “سوالف ناس” المتخصص في الطيران والسياحة والسفر في ملتقى سوق السفر العالمي بدبي.

وقالت ناس إن سوالف ناس هو بودكاست متخصص لمناقشة المواضيع المتعلقة بصناعة الطيران والسفر والسياحة، حيث يتناقش المسؤولون والمؤثرون والمهتمون لجعل عالم الطيران والسياحة أقرب.

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من جهة أخرى وقّعت شركة طيران ناس مذكّرة تفاهم مع الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، واتفاقية تعاون تهدف لتقديم خدمات مميزة للحجاج والمعتمرين في المواسم الدينية بشكل خاص وكافة الأوقات بوجه العموم.

وشملت بنود المذكّرة التزام الطرفين برفع مستوى الكفاءة والخدمات المقدّمة في مجالات عدة منها خدمات النقل بالطائرات والحافلات وسيارات الأجرة داخل المملكة، والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع الأطراف الأخرى ذات العلاقة بالسياحة والضيافة والسفر، إضافة إلى ابتكار منتجات وبرامج سياحية مبتكرة تثري تجربة المعتمِر والحاج في المملكة.