جوازات الرياض تفتتح قسم الجواز السعودي بشعبة الرمال

2019-04-29

متابعات الخليج 365 - واس

أوضح مدير جوازات منطقة الرياض المكلف العميد محمد بن نايف الهباس، أن جوازات منطقة الرياض وضعت الخطة اللازمة مدعومة بجميع الإمكانيات وبكامل طاقاتها البشرية والتقنية لإنجاز المعاملات دون تأخير.

وقال “الهباس”: انطلاقاً من توجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى ، ولتسهيل أمور المواطنين والمقيمين على حد سواء وضمن استعدادات المديرية العامة للجوازات، ممثلة بجوازات منطقة الرياض، لموسم الصيف لهذا العام تم وضع الخطة اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين بإصدار أو تجديد جواز السفر.

وأشار العميد الهباس إلى أنه استكمالاً لاستراتيجية المديرية العامة للجوازات و المعمول بها لتوزيع خدماتها وللوصول لكافة شرائح المجتمع وخدمتهم على أكمل وجه وما تضمنته خطة هذا العام فقد تم افتتاح قسم سفر السعوديين بشعبة جوازات الرمال لمن لم يتمكنوا من إنهاء خدماتهم إلكترونياً عبر بوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية (أبشر) لوجود أي عائق يمنع من إصدار الجواز أو تجديده ، حيث يقوم المستفيد بحجز موعد من نظام المواعيد عن طريق بوابة وزارة الداخلية على الرابط (هنا) على أن يراجع المستفيد شعبة جوازات الرمال في الموعد المحدد لإنهاء إجراءاته ويتم تسليمه جواز السفر عبر البريد السعودي .

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وبين العميد الهباس أنه تم دعم خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة لجواز السفر السعودي وكذلك لخدمات المقيمين بالمقر الرئيس بالعدد الكافي الذي يقدم الخدمة لهذه الفئة الغالية على قلوبنا بالوجه الأكمل.

هذا وقد حث “الهباس” المواطنين على التأكد من صلاحية جوازاتهم، ومن إصدار تأشيرات الدخول للبلد المقصود، موضحاً أن بعض الدول لا تسمح بإصدار تأشيرات سفر لمن لديه مرافقون في نفس الجواز.

وأكد على أهمية المحافظة على جواز السفر من التلف أو الضياع أو السرقة، والاحتفاظ به في مكان آمن، وعدم رهنه، وضرورة تسجيله لدى سفارات المملكة بالخارج، فور الوصول للدولة المقصودة.

وذكر “الهباس” أن أجهزة الخدمة الذاتية بمطار الملك خالد الدولي ستسهم في سرعة ودقة إنهاء إجراءات المسافرين في صالات المغادرة والقدوم بشكل آلي، داعياً الراغبين بالسفر للحضور قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ، والتأكد من سريان مفعول الجواز، وأن تكون المدة المتبقية في صلاحية جواز السفر مطابقة لمتطلبات الدول المراد السفر لها.

وبين أن إدارة متابعة الوافدين بمنطقة الرياض تعمل بكل طاقاتها الاستيعابية، وعلى مدار الساعة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى؛ لاستقبال المقبوض عليهم من قبل الحملة الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف)؛ لمحاكمتهم وإصدار القرارات بحقهم من اللجان الإدارية شبه القضائية، وتطبيق العقوبات الصادرة بحقهم وسرعة ترحيل المخالف منهم”.