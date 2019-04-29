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السديس يوجه بفتح باب الملك عبدالعزيز لقاصدي المسجد الحرام في رمضان
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والإنشاءات وفتح باب الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – لقاصدي المسجد الحرام استعداداً لشهر رمضان المبارك وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وأكد على إدارة المشاريع بالمسجد الحرام ضرورة بذل المزيد من الجهد وأقصى الطاقات للانتهاء من الأعمال بإتقان وجودة للاستعداد لموسم شهر رمضان المبارك وما سيشهده من كثافة وإقبال.
واطلع السديس خلال جولته على الاستعدادات وأعمال الصيانة والإنشاءات والتأهيل لباب الملك عبدالعزيز، وشدد على ضرورة توخي أقصى معايير الأمان والسلامة لضمان سلامة ضيوف الرحمن، وتطبيق أعلى المواصفات , والعمل بجد واجتهاد تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – ومواكبة لرؤية الخير والعطاء رؤية) 2030 ).
الجدير بالذكر أن باب الملك عبدالعزيز يعد من الأبواب الرئيسية بالمسجد الحرام حيث يدخل من خلاله أعداداً كبيرة من قاصدي البيت العتيق، وبعد استكمال الأعمال الإنشائية سيبلغ ارتفاعه ( ٤٨ م).
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