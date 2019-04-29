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#وش_هديه_تخرجك .. مبروك التخرج حمودي .. مواقف طريفة !
متابعات الخليج 365 - الرياض
يترقب الكثير من الطلاب هدية التخرج، بعد سنوات من التعب والجد والاجتهاد، والتي تعد أول ثمرة من ثمرات التخرج.
وتفاعل الكثير من الطلاب والخريجين مع وسم “وش هدية تخرجك”، حيث تنوعت التعليقات بل والمطالبات والطموحات لهدية التخرج لهذا العام.
توقع البعض أن تكون هدية تخرجه لهذا العام حفلة أو سيارة أو هاتفاً جديداً، بينما تندر البعض الآخر بسرد موقف مع الوالد حين قال له “نجاحك لك أنت وليس لنا”، بمعنى أنت المستفيد من نجاحك وليس نحن.
وآخرون تذكروا أيام الطفولة والهدايا التي كانت تغدق عليهم من الوالدين بعد التخرج، سواء في مرحلة الابتدائية أو الثانوية، ولكن اليوم وبعد أن تخرجوا من الجامعة، ورحل الوالدين أو سافروا للعمل لم يجدوا من يتذكرهم في مثل هذه الأيام، داعين للوالدين بالرحمة في حال رحيلهم، وأن يحفظهم في حال سفرهم.
ونشر أحدهم صورة وعلق عليها بقوله “هذا جابه اخوي هدية تخرجي لين صار صديقي وتغدوا فيه”.
ونشر أحدهم صورة لهدية طريفة علق عليها بقوله إن الهدية ليست في قيمتها وإنما فيما تحمله من معنى، وكان قد حصل على هدية تخرجه بيضة مكتوب عليها مبروك التخرج.
بينما آخرون قدموا أفكاراً لهدايا التخرج تناسب مختلف الأسَر والحالة المادية ونشروا صوراً لتلك الهدايا، وتنوعت بين محافظ وحقائب وشيكولاته وغيرها من الهدايا.
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