صرف 19.950.380 ريالاً مكافآت الطلاب والطالبات لشهر شعبان في محايل

2019-04-29

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل منصور بن عبدالله آل شريم صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف أنواعها بمبلغ إجمالي يفوق (19950380) تسعة عشر مليونًا وتسعمائة وخمسين ألفًا وثلاثمائة وثمانين ريالًا لشهر شعبان للعام الدراسي الحالي وسوف يتم إيداعها في حسابات أولياء أمور الطلاب والطالبات بمشيئة الله يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ / ٨ / ١٤٤٠هـ .

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وقدم مدير التعليم بمحافظة محايل عسير خالص شكره وتقديره لحكومتنا الرشيدة وعلى رأسها مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الدعم الكبير المقدم لأبنائنا الطلاب والطالبات كذلك خالص الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة لحرصه، ومتابعته وإلى معالي وزير التعليم، والجهات المختصة في الوزارة.

كما قدم خالص شكره وتقديره لمساعده للشؤون المدرسية وكافة الزملاء في قسم خدمات الطلاب وإدارة الشؤون الإدارية والمالية وأقسامها على جهودهم المبذولة في إنجاز المهام المسندة إليهم على أكمل وجه.