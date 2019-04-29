إصابة حرجة وغيبوبة سكر بحادث دهس في بيش

2019-04-29

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد - جازان

أصيب شاب بإصابات حرجة للغاية إثر تعرضه لحادث دهس بعد محاولته عبور الطريق الرئيسي في محافظة بيش، شمال منطقة جازان، وبالقرب من متاجر الحازمي، بالإضافة إلى إصابة سائق المركبة المتسببة في حادث الدهس بغيبوبة سكر، وتم نقلهما إلى المستشفى بواسطة الهلال الأحمر الذي باشر موقع الحادثة.

وأفاد شهود عيان لـ“متابعات الخليج 365” بأن موقع حادث الدهس تتكرر فيه حوادث الموت لكثرة العابرين من المتسوقين والبائعين، الأمر الذي يحتاج إلى إنشاء جسر لعبور المشاه.

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وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي أن غرفة العمليات تلقت عند الساعة التاسعة والربع من صباح اليوم الاثنين بلاغا عن وقوع حادث دهس بمحافظة بيش، وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث.

وأضاف، أنه عند وصول الفرقة وجدت أن الشخص الذي تعرض لحادث الدهس لديه إصابة في الرأس مع نزيف وأن وضعه الصحي حرج للغاية، وتم تقديم الخدمة الإسعافية ونقله إلى مستشفى بيش العام لتلقي العلاج.

وأشار إلى أنه بعد تسليم المصاب للمستشفى ورد لغرفة العمليات بلاغ يفيد تعرض صاحب السيارة المتسبب في حادث الدهس إلى غيبوبة سكر فتم توجيه الفرقة الإسعافية إلى موقع الحادث حيث باشرت الفرقة الحالة وقدمت له الخدمة الإسعافية ونقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية.