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2019-04-29 بالأسماء .. نتيجة حركة نقل قيادات ووكلاء مدارس تعليم جدة متابعات الخليج 365 - جدة أعلنت إدارة تعليم جدة أنه تم اعتماد حركة نقل قيادات ووكلاء المدارس.

وقالت الإدارة إن حركة النقل شملت 324 قائدا ووكيلا، وستكون مباشرة المنقولين للمرحلة الابتدائية من يوم الأربعاء 1440/8/26هـ والمرحلتين المتوسطة والثانوية من يوم الأحد 1440/8/30هـ للاطلاع على الحركة من خلال الرابط التالي (هنا)









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