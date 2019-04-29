بعد تقديم موعد حساب المواطن .. كيف يتم إعادة التسجيل بعد الحذف؟

2019-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

يضطر بعض الأشخاص إلى حذف حساباتهم في برنامج حساب متابعات الخليج 365 وإعادة التسجيل بشكل مستقل أو منفصل عن العائل الأساسي للأسرة.

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وفي هذا الصدد أشار حساب متابعات الخليج 365 إلى أنه يجب مرور 60 يوما على حذف الحساب حتى يتم التسجيل مجددا.

وتلقت خدمة العملاء سؤالا من مواطنة قالت فيه : “أنا في الضمان مع أمي وكان ينزل حساب متابعات الخليج 365 معها .. بالأمس سجلت عشان ينزل لي مستقل هل أقدر أحذف الطلب ويكون معاها” ؟

ورد حساب متابعات الخليج 365 بالقول : بإمكانك حذف الحساب عن طريق البوابة الإلكترونية (تسجيل الدخول، بيانات المستفيد) الضغط على حذف الحساب، وبإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 60 يوما من تاريخ حذف الحساب .

وكان حساب متابعات الخليج 365 أكد أنه تقرر تقديم موعد إيداع دفعة شهر مايو إلى اليوم التاسع من الشهر المقبل وفقا للآلية المتبعة للإيداع.

وبحسب الآلية المتبعة فإن إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365 يتم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديمه ليوم إذا صادف يوم العاشر يوم الجمعة كما يتم تأخير موعد إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365 ليوم واحد فقط إذا صادف يوم السبت، حيث من المقرر أن يتم صرف الدعم يوم الخميس الموافق 10 مايو.

وأعلن حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثامنة عشرة (شهر مايو 2019).

يذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.