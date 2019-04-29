طريقة التسجيل في أبشر وزارة الداخلية .. وتمتع بالمزايا الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية

يحرص الآلاف من مواطنى المملكة العربية السعودية التسجيل في أبشر وزارة الداخلية من أجل التمتع بالمزايا والتفاعل مع الخدمات التى يقدمها الموقع لمتابعيه، والتى تخلصهم من الوقت المضاعف الذى كان يبذل فى استخلاص الكثير من الأوراق المتعلقة بأوراق الجوازات وإجراءات المرور والتقديم للكثير من الوظائف، والتسجيل في أبشر وزارة الداخلية مجانًا لايحتاج سواء تركيز شديد في كتابة البيانات وإضافة المعلومات حتى لايحدث خطأ في تفعيل الحساب الشخصي للمواطن السعودي عبر أبشر الجوازات الإلكتروني.

ويأتى موقع أبشر وزارة الداخلية ضمن خطة تطوير المملكة 2030 للنهوض في مختلف المجالات ومواكبة العصور الحديثة وأدواتها لتكون الإجراءات جميعها إلكترونية بعيد عن الطرق التقليدية التى تضيع كثير من الوقت والتكلفة والجهد، وفي موقعنا نحرص على مساعدتك لذلك نقد أبسط خطوات التسجيل في أبشر الجوازات في نقاط محددة، كما ندعمك بالمساعدة في حالة عدم تفعيل حسابك نطبق معك الطريقة حتى تنتهى من مهمتك.

طريقة التسجيل في أبشر

نقدم لكم طريقة التسجيل في أبشر وزارة الداخلية في خطوات بسيطة يمكن لأى مواطن سعودي تنفيذها بسهولة شديدة، من خلال النقاط التالية:

تسجيل الدخول على رابط موقع وزارة الداخلية من هنــــــــــــــــــــا

اضغط على خانة مستخدم جديد في أعلى الشاشة أقصى اليسار.

كتابة رقم الهوية والبريد الإلكتروني ورقم الجوال في الخانات المذكورة أمامهم.

التأكد من صحة رقم الجوال لأنه وسيلة التواصل بين المتقدم وموقع أبشر حيث ستصلك رسالة تتضمن رقم تفعيل حسابك عبر أبشر عليه.

إضافة رقم التفعيل ثم رقم الهوية ثم موافق.

كتابة البيانات الشخصية من إدخال اسم المستخدم، وكلمة السر واختيار الأسئلة السرية لتأكيد الهوية عبر أبشر ثم كتابة الرمز المائي.

ويجدر الإشارة إلى أن بعد تنفيذ طريقة التسجيل في أبشر وزارة الداخلية يرسل لك الموقع رسالة تطالبك بطباعة الطلب وتوقيعه ثم تسليمه لموظف التفعيل المختص في أي من مراكز تفعيل نظام أبشر الإلكترونى والتمتع بمزيد من الخدمات التى يقدمها الموقع للمشتركين فيه.

← إقرأ أيضاً: