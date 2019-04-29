رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية 1440

أنهى الطلاب بالمراحل التعليمية المتوسطة والإبتدائية والثانوية إختبارات الفصل الدراسى الثانى، وقد أكدت وزارة التربية التعليم السعودية أن عملية رفع نتائج الطلاب نظام نور أوشكت على الإنتهاء، ويمكن للطلاب بعدها إستعلام نظام نور برقم الهوية ورقم التحقق، ومن خلال موقع نجوم مصرية نقدم لكم نتائج نظام نور 1440 برقم الهوية الوطنية الرابط الرسمى للمراحل التعليمية المختلفة، حيث ينتظر الكثير من طلاب المراحل المختلفة نتائجهم للفصل الدراسى الثانى، والتى ستظهر عبر رابط موقع نور.

نظام نور برقم الهوية

يمكن لأولياء الأمور معرفة نتائج الطلاب لكافة المراحل المختلفة من خلال موقع نظام نور، وذلك عن طريق رقم التحقق ورقم الهوية الوطنية، كما يرى الكثير من أولياء الأمور والطلاب أن موقع نظام نور يقدم خدمة متميزة، ويسهل عليهم الحصول على نتائجهم فى غضون ثوانٍ دون أرهاق أو تعب، وقد تلقى موقع نظام نور عدد كبير من الطلاب خلال الساعات القليلة الماضية، للإستعلام عن نتائجهم، وقد أكد المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم السعودية، أن عمليات رفع نتائج الطلاب أوشكت على الإنتهاء، على الرغم من بعض الأعطال التى سببت عطل بسيط فى موقع نور، ولكن تمت معالجة تلك المشكلة فوراً، ويمكن الآن بكل سهولة إستعلام نتائج الطلاب عبر نظام نور.

إستعلام نظام نور نتائج الطلاب

أولا يجب الدخول إلى رابط إستعلام نتائج برقم الهوية من هنا.

يجب إدخال إسم المستخدم، والرقم السرى، ورمز التحقق.

ثم الضغط على تسجيل الدخول.

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