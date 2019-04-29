“قطار الحرمين السريع” يسير رحلات يوميه بين “مكه”و”المدينه”

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تسهيلا من الحكومه السعوديه ‘ لتسهيل عمليه نقل المعتمرين ‘سوف يسير قطار الحرمينالسريع رحلات اضافيه بين مكه والمدينه ‘ علي ان يكون ذلك طيله ايام الاسبوع خلال شهر رمضان ‘ وبدايه من 6 مايو المقبل .
-حيث اوضحت اداره القطار ان هذه الخطه تأتي ضمن خطط قطار الحرمين الاستراتيجيه ‘ والتي تستهدف إعاده جدوله رحلات القطار بحسب المواسم ‘ تلبيه للطلب المتزايد خلال اوقات معينه .
جدول رحلات القطار خلال الشهر المبارك :
سعر تذكره القطار خلال الشهر المبارك :
|خط السير
|الأعمال
|الاقتصاديه
|مكه المكرمه – المدينه المنوره
|50
|40
|جده – المدينه المنوره
|210
|125
|مطار الملك عبدالعزيز – المدينه المنوره
|200
|120
|مدينه الملك عبدالله -المدينه المنوره
|150
|100
ايهما افضل قطار الحرمين أم السياره:
– يجب التنويه في البدايه ان لكل شخص افضليه , فهناك من يفضل السياره وهناك من يفضل القطار.
– ويجب العلم ان تغيير خطه قطار الحرمين خلال شهر رمضان المبارك ‘ هو “تغيير استثنائي” لشهر رمضان فقط قامت به اداره قطار الحرمين لتيسير الأمور علي المعتمرين في عمليات النقل داخل السعوديه .
– والاسعار الموضحه اعلاه قد تختلف إختلاف طفيف حسب الظروف ولكن الارجح انها اسعار ثابته.
– وفيما يخص الافضليه بين القطار والسياره ‘ وايهم افضل لك ‘ اذا اردت الذهاب إلي المدينه فهذا امر تستنتجه انت من خلال المقارنه بين عامل الوقت وعامل المال ‘ فمن خلال اطلاعنا علي تعليقات إهل السعوديه داخل موقع اداره قطار الحرمين قد استنتجنا الآتي :
– اذا كنت ممن يهتمون بعامل الوقت اي السرعه ولا يفرق معك المال فحين إذا تكون السياره افضل لك من القطار.
– اما اذا كنت تهتم بعامل المال ولاتهتم بعامل الوقت فحين اذا يكون القطار افضل لك من السياره لان تكلفته الماليه اقل .
(مقدم لكم من من موقع نجوم مصريه)