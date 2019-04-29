شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يشهد توقيع اتفاقيتي التخفيف على محكمة الأحوال الشخصية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

بارك محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بالمحافظة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز وبحضور نائب وزير العدل الشيخ سعد السيف ورئيس اللجنة التنفيذية للجمعية الدكتور سليمان موصلي اليوم (الإثنين) توقيع اتفاقية الجمعية مع وزارة العدل بما يسهم بالاستعانة بالقطاعات غير الربحية والحد من تدفق الدعاوى على محاكم الأحوال الشخصية والعامة التي يوجد بها دوائر أحوال شخصية مواكبةً لبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة وتعزيزا للتفاعل بين الأجهزة العامة والمواطنين.

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وشهِد الأمير مشعل بن ماجد توقيع مذكرة ثلاثية للجمعية مع وقف الشيخ محمد الجميح ومركز بيت الخبرة للدراسات والبحوث الاجتماعية حيث تتضمن تأسيس وتشغيل مكتب تنسيقي للمصالحة في محكمة الأحوال الشخصية بجدة وأحد مراكز الإصلاح بإحدى مراكز الجمعية المختلفة بجدة.

وأشاد بدور جمعية مراكز الأحياء في السعي نحو حل الخلافات والقضايا الأسرية وإظهار الود بين الناس، مؤكداً على أهمية هذه الاتفاقية والتي ستساهم في التقليل من تدفق القضايا على محاكم الأحوال الشخصية .

الجدير ذكره أن جمعية مراكز الأحياء قد تأسست في عام ١٤٢٥هـ وتسعى لتحقيق التواصل المجتمعي ونشر ثقافة الوعي السليم والترابط والأخلاق الاسلامية والسعي لحل المشكلات الاجتماعية بالإضافة لتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على مكتسبات الوطن ومقدراته ورفع روح المواطنة.