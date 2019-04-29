شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال الأمير خالد الفيصل عن نائبه الأمير بدر بن سلطان ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أكد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان إضافة كبيرة لمنطقة مكة المكرمة ولإنسان منطقة مكة المكرمة. أكد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان إضافة كبيرة لمنطقة مكة المكرمة ولإنسان منطقة مكة المكرمة. ورجى الأمير خالد الفيصل من الله أن يبارك للأمير بدر بن سلطان في هذا المكان والمنصب، سائلاً الله أن يعينه على خدمة دينه ثم مليكه ووطنه



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا قال الأمير خالد الفيصل عن نائبه الأمير بدر بن سلطان ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.