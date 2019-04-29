شكرا لقرائتكم خبر عن «ترشيد» تدشن مشروع إعادة تأهيل مصابيح إنارة الشوارع في مكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دشنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» مع أمانة منطقة مكة المكرمة مشروع إعادة تأهيل مصابيح إنارة الشوارع، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل مصابيح إنارة الشوارع بمكة المكرمة بإجمالي 70.000 مصباح. ومن المتوقع ان ينتج من هذا المشروع وفر قدره 65% من استهلاك الكهرباء البالغ 90.000.000 كيلوا واط ساعة سنوياً، وذلك من خلال إحلال المصابيح الحالية بمصابيح مرشدة تعمل بتقنية الليد (LED).

ومؤخرا قامت ترشيد بالتوسع في أعمالها لتشمل طرح الحزمة الثالثة من برنامج إحلال مصابيح إنارة الشوارع، والتي شملت 260 ألف مصباح تقريباً، حيث انطلقت مشاريعها في كلا من منطقة الجوف ومحافظة الاحساء، بالإضافة لطرح المرحلة الأولى لكلا من مدينة جدة ومنطقة القصيم، ليصل اجمالي ما تم طرحه حتى الآن إلى 500 ألف مصباح. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تركيبها وتشغيلها خلال العام الحالي.

وتقوم الشركة بالاستعداد لطرح الحزمة الرابعة من برنامج إحلال مصابيح إنارة الشوارع بالمملكة، والتي تشمل ما يقارب 400 ألف مصباح في كل من مكة المكرمة (70.000)، والمدينة المنورة (74.500)، وحائل (80.600)، والهيئة الملكية بالجبيل وينبع (81.600)، والمرحلة الثانية بمدينة جدة (78.600).