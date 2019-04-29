شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في كولومبو تنبه السعوديين إلى قوانين سريلانكا بمنع تغطية الوجه وفرض الهوية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
نبهت سفارة المملكة العربية السعودية في سريلانكا، المواطنين السعوديين إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات السريلانكية للتحقق من الهوية وفرض منع تغطية الوجه ابتداء من اليوم (الاثنين) 29 أبريل 2019، وذلك التزاما بقانون الطوارئ الذي تتخذه سريلانكا في الوقت الحالي بعد الهجمات الإرهابية المؤسفة التي ضربت البلاد في الآونة الأخيرة.
وأوضحت السفارة أن هذه الإجراءات تأتي نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها جمهورية سريلانكا، مهيبة بكافة المواطنين مراعاة الأنظمة والقوانين عند زيارة سريلانكا.
ودعت السفارة إلى التواصل معها على هاتفها (0094112682087)، (0094112682089) وهاتف شؤون السعوديين (0094722229966).
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في كولومبو تنبه السعوديين إلى قوانين سريلانكا بمنع تغطية الوجه وفرض الهوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.