اتفاقية للحد من تدفق الدعاوى على محاكم الأحوال الشخصية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شهد محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بجدة الأمير مشعل بن ماجد اليوم توقيع اتفاقية الجمعية مع وزارة العدل، بما يسهم بالاستعانة بالقطاعات غير الربحية، والحد من تدفق الدعاوى على محاكم الأحوال الشخصية والعامة التي توجد بها دوائر أحوال شخصية، مواكبة لبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة، وتعزيزا للتفاعل بين الأجهزة العامة والمواطنين، بحضور نائب وزير العدل سعد السيف، ورئيس اللجنة التنفيذية للجمعية الدكتور سليمان موصلي.

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كما شهد توقيع مذكرة ثلاثية للجمعية مع وقف محمد بن عبدالله الجميح، ومركز بيت الخبرة للدراسات والبحوث الاجتماعية، والتي تتضمن تأسيس وتشغيل مكتب تنسيقي للمصالحة في محكمة الأحوال الشخصية بجدة، وأحد مراكز الإصلاح بأحد مراكز الجمعية المختلفة بجدة.

وأشاد محافظ جدة بدور جمعية مراكز الأحياء في السعي نحو حل الخلافات والقضايا الأسرية، وإظهار الود بين الناس، مؤكدا أهمية هذه الاتفاقية التي ستسهم في التقليل من تدفق القضايا على محاكم الأحوال الشخصية.

يذكر أن جمعية مراكز الأحياء تأسست في 1425هـ، وتسعى لتحقيق التواصل المجتمعي، ونشر ثقافة الوعي السليم والترابط والأخلاق الإسلامية، والسعي لحل المشكلات الاجتماعية، إضافة لتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على مكتسبات الوطن ومقدراته، ورفع روح المواطنة.