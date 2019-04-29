أمير تبوك يكرم العنزي المتبرع بخلاياه الجذعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كرم أمير منطقه تبوك الأمير فهد بن سلطان اليوم بمكتبه بالإمارة، المواطن وافي العنزي الذي تبرع بخلاياه الجذعية في إنقاذ حياة أحد مرضى السرطان بمدينة الرياض.

ونقل أمير المنطقة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده - حفظهم الله - والشعب السعودي للمواطن العنزي قائلا "إن هذا العمل الذي قمت به عمل نبيل ومقدر وهو ليس غريبا عليك، فآباؤك وأجدادك كلهم أساس هذا العمل الإنساني النبيل، كما يجسد روح المواطن المحب لوطنه ومواطنيه"، داعيا الله أن يتقبل عمله وأن يجعل ذلك في ميزان أعماله، وقدم أمير منطقة تبوك للمواطن وافي العنزي مكافأة مالية مجزية.

وعبر المواطن العنزي عن شكره وتقديره لأمير منطقه تبوك على هذه اللفتة الأبوية الحانية منه وعلى ما حظي به من تكريم، داعيا الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل ما يقدمه لأبناء وبنات المنطقة من رعاية واهتمام في موازين حسناته.