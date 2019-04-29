دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper صحة جازان تكشف حقيقة تحويل جهاز أشعة إلى مائدة طعام بمستشفى أبو عريش

كشفت صحة جازان، حقيقة إحدى الصور المتداولة لوجود بقايا أطعمة على جهاز أشعة بأحد المستشفيات، وتداول أنباء حول وجود الجهاز بمستشفى أبو عريش.

وقالت صحة جازان في بيان صادر عنها، الأحد: «إشارة إلى الصورة المتداولة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمشار إلى أنها لأحد أجهزة الأشعة بمستشفى أبو عريش العام، توضح صحة جازان أن ما تم تناقله غير صحيح جملة وتفصيلًا؛ حيث إن أجهزة الأشعة بمستشفى أبو عريش هي أجهزة رقمية حديثة، والجهاز الذي أشارت إليه الصورة هو جهاز يدوي وليس ضمن أجهزة المستشفى».

وأكدت صحة جازان اهتمامها وحرصها على معالجة أي ملاحظات يتم رصدها من خلال المستفيدين بأي منشأة صحية.

وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، تناقلوا مؤخرًا صورة لبقايا طعام موجود على أحد أجهزة الأشعة داخل مقر مستشفى دون تحديد مسمى المكان، فيما أكد بعضهم أن الواقعة شهدها مستشفى أبو عريش العام بمنطقة جازان، وسط مطالبات بضرورة تشكيل لجنة تتولى التحقق والتحقيق لمعرفة الحقائق، وكشف هوية الموظفين الذين أقدموا على هذا العمل بتناول طعامهم على جهاز أشعة طبي بأحد المستشفيات.

وطالب نشطاء بوجوب تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات الرادعة بحق هؤلاء الموظفين، وعدم التهاون في مثل هذه التصرفات المخالفة التي أثارت معها الرأي العام كونها من السلوكيات الخاطئة والمخالفة.