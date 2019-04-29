، غداً.. سحب قرعة بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس ،

محمد بن مسعود - الدمام - في جدة.. وبمشاركة 32 فريقًا لمرحلتي المتوسطة والثانوية

تجرى مساء غدٍ الثلاثاء مراسم قرعة بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس بمدينة الملك عبدالله الرياضية في محافظة جدة، للفرق المدرسية الـ 32 لمرحلتي المتوسطة والثانوية المتأهلة من تصفيات المناطق التي اختتمت مؤخراً على مستوى 47 محافظة.

وستلعب منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس خلال الفترة من الرابع من شهر رمضان المبارك القادم حتى الـ 19 منه، على الملعب الرديف الرئيسي لمدينة الملك عبدالله الرياضية لفئتي المرحلتين المتوسطة والثانوية للمنافسة على بطولة المملكة.

وكانت فرق مدارس المرحلة المتوسطة، أبي بن كعب بالمجمعة والحسين بن علي من الليث وإبن هشام من المدينة المنورة وسلمان الفارسي بحفر الباطن والمثنى بن حارثة من عنيزة والخندق من عسير وآل موسى من الباحة والإمام خلف من نجران وأبو بكر الصديق من جازان ودومة الجندل من الجوف، بالإضافة إلى فرق مدارس اليعقوبي من الأحساء وأبو بكر الصديق من تبوك والجزيرة من الطائف وأبي تمام من حائل ورفحاء المتوسطة من الحدود الشمالية والرازي من جدة، قد تأهلت إلى بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس، وكذلك تأهلت على مستوى المرحلة الثانوية فرق مدارس قرطبة من الرياض ومؤتة من مكة المكرمة والمأمون من المدينة المنورة والملك فيصل من حفر الباطن ومنارات القصيم من القصيم وفريق نادي الحي بثانوية عبدالله بن مسعود من بيشة ورغدان من الباحة والغزالي من نجران والحقو من جازان وإبن باز من الجوف والهفوف من الأحساء والأبناء الرابعة من تبوك والطائف من الطائف والحسن البصري من الحدود الشمالية وبقعاء من حائل والأقصى الأهلية من جدة.