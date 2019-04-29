، خرج ولم يعد.. "الحارثي" غادر منزله بالطائف وذووه يناشدون البحث عنه ،

محمد بن مسعود - الدمام - يبلغ من العمر 21 عاماً ويعاني اعتلالات نفسية

ناشد ذوو الشاب عبدالله بن سعد الحارثي، مساعدتهم في البحث عن مفقودهم الذي توارى عن الأنظار بعد خروجه من منزله بحي الحوية في الطائف منذ عصر السبت الماضي.

وقال أحد أقرباء المفقود لـ"الخليج 365": خرج "عبدالله" من منزل ذويه في حي الحوية بالطائف، عصر السبت الماضي، بعد صلاة العصر، مترجلاً لوجهة غير معلومة.

وأضاف: المفقود يبلغ من العمر 21 عاماً، ويعاني اعتلالات نفسية، لافتاً إلى أنهم لم يتركوا مكاناً إلا وبحثوا عنه، ولم يعثروا عليه حتى اللحظة، وقد مضى على فقده 48 ساعة دون أثر.

وناشد مساعدتهم للبحث عن فقيدهم، أو من يملك معلومات عنه، أن يبلغ أقرب مركز للشرطة أو التواصل على الرقم (0555776644).