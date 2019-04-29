، خرج ولم يعد.. "الحارثي" غادر منزله بالطائف وذووه يناشدون البحث عنه ،

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ناشد ذوو الشاب عبدالله بن سعد الحارثي، مساعدتهم في البحث عن مفقودهم الذي توارى عن الأنظار بعد خروجه من منزله بحي الحوية في الطائف منذ عصر السبت الماضي.
وقال أحد أقرباء المفقود لـ"الخليج 365": خرج "عبدالله" من منزل ذويه في حي الحوية بالطائف، عصر السبت الماضي، بعد صلاة العصر، مترجلاً لوجهة غير معلومة.
وأضاف: المفقود يبلغ من العمر 21 عاماً، ويعاني اعتلالات نفسية، لافتاً إلى أنهم لم يتركوا مكاناً إلا وبحثوا عنه، ولم يعثروا عليه حتى اللحظة، وقد مضى على فقده 48 ساعة دون أثر.
وناشد مساعدتهم للبحث عن فقيدهم، أو من يملك معلومات عنه، أن يبلغ أقرب مركز للشرطة أو التواصل على الرقم (0555776644).
خرج ولم يعد.. "الحارثي" غادر منزله بالطائف وذووه يناشدون البحث عنهعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-04-29
ناشد ذوو الشاب عبدالله بن سعد الحارثي، مساعدتهم في البحث عن مفقودهم الذي توارى عن الأنظار بعد خروجه من منزله بحي الحوية في الطائف منذ عصر السبت الماضي.
وقال أحد أقرباء المفقود لـ"الخليج 365": خرج "عبدالله" من منزل ذويه في حي الحوية بالطائف، عصر السبت الماضي، بعد صلاة العصر، مترجلاً لوجهة غير معلومة.
وأضاف: المفقود يبلغ من العمر 21 عاماً، ويعاني اعتلالات نفسية، لافتاً إلى أنهم لم يتركوا مكاناً إلا وبحثوا عنه، ولم يعثروا عليه حتى اللحظة، وقد مضى على فقده 48 ساعة دون أثر.
وناشد مساعدتهم للبحث عن فقيدهم، أو من يملك معلومات عنه، أن يبلغ أقرب مركز للشرطة أو التواصل على الرقم (0555776644).
29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440
05:11 PM
يبلغ من العمر 21 عاماً ويعاني اعتلالات نفسية
ناشد ذوو الشاب عبدالله بن سعد الحارثي، مساعدتهم في البحث عن مفقودهم الذي توارى عن الأنظار بعد خروجه من منزله بحي الحوية في الطائف منذ عصر السبت الماضي.
وقال أحد أقرباء المفقود لـ"الخليج 365": خرج "عبدالله" من منزل ذويه في حي الحوية بالطائف، عصر السبت الماضي، بعد صلاة العصر، مترجلاً لوجهة غير معلومة.
وأضاف: المفقود يبلغ من العمر 21 عاماً، ويعاني اعتلالات نفسية، لافتاً إلى أنهم لم يتركوا مكاناً إلا وبحثوا عنه، ولم يعثروا عليه حتى اللحظة، وقد مضى على فقده 48 ساعة دون أثر.
وناشد مساعدتهم للبحث عن فقيدهم، أو من يملك معلومات عنه، أن يبلغ أقرب مركز للشرطة أو التواصل على الرقم (0555776644).
، خرج ولم يعد.. "الحارثي" غادر منزله بالطائف وذووه يناشدون البحث عنه ،
المصدر : الخليج 365
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