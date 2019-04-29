، "تعليم الرياض" تدرّب أكثر من 78 ألف طالب على الإسعافات الأولية ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال العام الدراسي الحالي

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تدريب أكثر من 78 ألف طالب وطالبة على المهارات الأساسية للإسعافات الأولية، خلال العام الدراسي الحالي 1439/ 1440هـ.

وقال مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية بالرياض الدكتور حمدان بن مانع العمري: إن برنامج تدريب الطلاب والطالبات على المهارات الأساسية للإسعافات الأولية يأتي في إطار تحقيق الأهداف الإستراتيجية للخطة التشغيلية لإدارة الشؤون الصحية المدرسية والمتمثلة في تعزيز قدرة التعليم والتدريب لتلبية متطلبات التنمية وتعزيز المهارات السلوكية الصحية السليمة للطلاب والطالبات.

وأضاف أن برامج التدريب على الإسعافات الأولية المنفذة خلال العام الدراسي الحالي، أقيمت بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وهي "جامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وكليات الغد الطبية، والمركز السعودي لسلامة المرضى، والمستشفى السعودي الألماني".

من جانبه، قال مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية الدكتور حمد بن عبدالله الهاجري، إن البرنامج التدريبي اشتمل على جوانب نظرية وأخرى تطبيقية وفقاً للمرحلة الدراسية وتناول محاور رئيسة، وهي: التعريف بماهية الإسعافات الأولية وأهميتها في حياة الإنسان، والمهارات الأساسية للإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات المرضية المزمنة بالمدرسة، بالإضافة إلى الجوانب ذات الصلة كأنواع النزيف الخارجي والداخلي والكدمات والرعاف والحروق والإشعاعات والكهرباء والمواد الكيماوية والحروق والكسور والتسمم بأنواعهم والصرع وضربات الشمس والإجهاد الحراري والاختناق (الغصة).

وأضاف الدكتور "الهاجري" أنه تم تدريب المشاركين على الأساليب والطرق السليمة للتعامل مع كل حالة صحية مدرسية طارئة بما يناسبها، وكيفية التعامل مع حالات غيبوبة زيادة أو نقص السكر في الدم وأزمات الربو وكيفية قياس الضغط.

وأوضح أنه سيتم البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي العام الدراسي المقبل بعد تقييم المرحلة الأولى، مقدماً شكره لكل المشاركين والمساهمين في تنفيذ برامج التدريب، سائلا الله لهم التوفيق والسداد.