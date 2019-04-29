، "تعليم جدة" تصدر حركة نقل القيادات المدرسية ،

محمد بن مسعود - الدمام - شملت 324 قائداً ووكيلاً

اعتمد مدير عام التعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي، اليوم الاثنين، حركة نقل القيادات المدرسية للعام الدراسي 1440-1441هـ لمدارس جدة وخليص ورابغ (بنين).

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية يحيى بن سعيد القحطاني، أن مباشرة قادة المدارس ووكلائها المنقولين للمرحلة الابتدائية ستكون من يوم الأربعاء 26/ 8/ 1440هـ والمرحلتين المتوسطة والثانوية ستكون ابتداءً من يوم الأحد 30/ 8/ 1440هـ.

وأوضح رئيس قسم القيادة المدرسية رمزي الزهراني أن الحركة شملت 324 قائداً ووكيلاً من ضمنهم 82 قائداً مدرسياً عائدين من المدارس الأهلية والعالمية الابتدائية والمتوسطة إلى المدارس الحكومية، راجياً لجميع من شملتهم الحركة التوفيق والسداد في مواقعهم القيادية الجديدة.

وللاطلاع على حركة النقل على الرابط التالي:

https://tinyurl.com/y25xbhzs