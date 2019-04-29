محمد بن مسعود - الدمام - سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين في المعارك طهرت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بمروحيات قوات التحالف، اليوم (الاثنين)، مواقع جديدة بمديرية الصفراء في محافظة صعدة من ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأفاد قائد لواء الكواسر العميد أحمد المرقشي لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن قوات الجيش الوطني طهرت مربع جشع بالكامل وسيطرت على مواقع جديدة بالقرب منه في الرزامات بمديرية الصفراء.

وأضاف أن الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني نزعت العبوات والألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في المنطقة.

وبين "المرقشي" أن العمليات العسكرية أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيا الانقلابية. مسنودًا بمروحيات التحالف.. الجيش اليمني يحكم سيطرته على مواقع جديدة بصعدة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-29 طهرت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بمروحيات قوات التحالف، اليوم (الاثنين)، مواقع جديدة بمديرية الصفراء في محافظة صعدة من ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأفاد قائد لواء الكواسر العميد أحمد المرقشي لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن قوات الجيش الوطني طهرت مربع جشع بالكامل وسيطرت على مواقع جديدة بالقرب منه في الرزامات بمديرية الصفراء.

وأضاف أن الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني نزعت العبوات والألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في المنطقة.

وبين "المرقشي" أن العمليات العسكرية أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيا الانقلابية. 29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440 Advertisements 05:04 PM سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين في المعارك سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين في المعارك طهرت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بمروحيات قوات التحالف، اليوم (الاثنين)، مواقع جديدة بمديرية الصفراء في محافظة صعدة من ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأفاد قائد لواء الكواسر العميد أحمد المرقشي لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن قوات الجيش الوطني طهرت مربع جشع بالكامل وسيطرت على مواقع جديدة بالقرب منه في الرزامات بمديرية الصفراء.

وأضاف أن الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني نزعت العبوات والألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في المنطقة.

وبين "المرقشي" أن العمليات العسكرية أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيا الانقلابية. ، مسنودًا بمروحيات التحالف.. الجيش اليمني يحكم سيطرته على مواقع جديدة بصعدة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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