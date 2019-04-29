، "الفساد" يلاحق "نتنياهو" مجدداً.. وإمهاله أياماً للدفاع عن نفسه ،

محمد بن مسعود - الدمام - محاموه يحتجون على عدم دفع مستحقاتهم

أمهل المدعي العام الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى نهاية الأسبوع المقبل؛ لتأكيد رغبته في عقد جلسة استماع رسمية للدفاع عن نفسه قبل رفع دعاوى الفساد ضده، بحسب ما أفادت "فرانس برس" اليوم (الاثنين).

وأبلغ المدعي العام أفيشاي ماندلبليت، محامي "نتنياهو" في رسالة نشرت أمس أنه إذا أراد رئيس الوزراء ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه قبل توجيه لائحة الاتهام المحتملة ضده، فعليه إبلاغ السلطات قبل العاشر من مايو (أيار) المقبل.

وأوضحت الرسالة أن محاميي "نتنياهو" احتجوا على عدم دفع مستحقاتهم المالية حتى الآن، ورفضوا جمع ملفات القضية حتى يحصلوا على أتعابهم.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "نتنياهو" سيدفع مستحقات المحامين، إذ جمع مبلغ مليوني دولار من رجلي أعمال أميركيين، هما قريبه ناثان ميلكوفسكي وصديقه سبنسر باتريتش.

ورفضت اللجنة الحكومية المخولة فحص طلبات المسؤولين الحكوميين، مرتين طلب "نتنياهو" بقبول أموال من مصادر خارجية.

وكان المدعي العام قد أعلن في فبراير (شباط) الماضي عزمه توجيه اتهامات بالاحتيال واستغلال الثقة وتلقي رشى إلى رئيس الوزراء ومتابعة توصيات الشرطة.

ومن المتوقع أن تعقد جلسة الاستماع قبل العاشر من يوليو (تموز).