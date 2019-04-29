نتائج الاختبارات بنظام نور برقم الهوية في السعودية اليوم

ينتظر أولياء أمور طلاب المراحل الابتدائية والثانوية والمرحلة المتوسطة معرفة درجات الاختبارات فور صدورها على نظام نور برقم الهوية.

يتيح نظام نور برقم الهوية الاستعلام عن نتائج الاختبارات من خلال الرابط هنــــا من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الرمز التأكيدي ومن ثم الدخول على نظام نور للنتائج.

واجتاح المستخدمون موقع نظام نور بطلبات تتعلق بإجراء عملية استعلام نظام نور لنتائج الطلاب بالسجل المدني بعد أنباء عن انتهاء عملية التصحيح، ويتم الآن تحميل درجات الاختبارات النهائية عبر موقع نظام نور برقم الهوية لتكون متاحة بين أيدي جميع الطلبة والطالبات في وقت لاحق.

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يتيح نظام نور برقم الهوية العديد من الخدمات منها خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب الشهرية والفصلية، وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام، وخدمة التسجيل للطلاب الجدد “طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى، وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية.

كما يتيح نظام نور متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.

ويمكن تسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام، بحسب "المواطن".