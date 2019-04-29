وزير الحرس الوطني يوجه باستبدال مدير إدارة سكنية وموظفين

وجه وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، اليوم الإثنين، باستبدال مدير إحدى الإدارات السكنية ومجموعة من موظفي الإدارة، وأوضحت الوزارة (عبر حسابها الرسمي بتويتر) أنه التوجيه باستبدال المدير والموظفين جاء بسبب مخالفتهم للأنظمة، مشيرة إلى أن القرار جاء استكمالًا لعمل اللجنة المشكّلة؛ لمتابعة أعمال الصيانة والنظافة بالمدن السكنية وبناءً على توصياتها.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني المقدم محمد العمري، علق في 21 مارس الماضي، على ما تمَّ تداوله من مقطع فيديو وصور عن وجود وحدات سكنية تتبع لوزارة الحرس غير مسكونة، قائلًا: «إنَّ وزير الحرس قام بزيارة ميدانية سابقة قبل شهرين لإحدى المدن السكنية واطلع على شكاوى الساكنين؛ وعلى إثرها شكّل لجنة عاجلة لمتابعة الوضع».

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وأضاف العمري: «إنه بعد زيارة وزير الحرس الوطني لإحدى المدن السكنية، بتاريخ 3/5/1440هـ واطلاعه على شكاوى الساكنين وملاحظاتهم»، وجَّه بتشكيل لجنة عاجلة بتاريخ 7/5/1440هـ زارت جميع المدن السكنية واطلعت على كل الملاحظات وآلية العمل المتبعة.

وأشار إلى أنَّ اللجنة المكلفة من وزير الحرس الوطني، أوصت باستحداث إدارة «المدن السكنية» تتولى مسؤولية الصيانة وتوزيع الفلل للمنسوبين بمنظومة إلكترونية، كما أوصت اللجنة بتوزيع مجموعة كبيرة من الفلل السكنية المتعثرة للمنسوبين بعد إكمال أعمال الصيانة، وتفعيل دور الرقابة الداخلية لمتابعة تنفيذ عقود الصيانة.

وبناءً على هذه التوصيات، وجَّه وزير الحرس الوطني بمحاسبة المقصرين نظامًا من المسؤولين والموظفين، والتأكيد على تحسين نمط الحياة داخل المدن السكنية تماشيًّا مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.