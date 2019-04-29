بالفيديو والصور.. الملك يستقبل المفتي وأمراء وعلماء ومواطنين بقصر اليمامة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض، اليوم الإثنين، أصحاب السمو الأمراء، ومفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء، وجمعًا من المواطنين، الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، أيده الله.

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وحضر الاستقبال، الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين.

والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا، والأمير منصور بن ثنيان بن محمد، والأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي، والأمير سعود بن عبدالله بن سعود، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن نايف بن عبدالله.

والأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن ناصر بن ثنيان، والأمير فيصل بن تركي بن سعد، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن نايف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير ثامر بن فيصل بن تركي، والأمير سلطان بن بندر بن سعد، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن متعب.