لمدة 4 أعوام.. أمر ملكي بالتمديد لمدير جامعة حائل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا بتمديد خدمة الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم مدير جامعة حائل لمدة أربعة أعوام بالمرتبة الممتازة.

من جانبه، رفع الدكتور البراهيم، أسمى عبارات الشكر والثناء إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي عهده الأمين صاحب الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمة معاليه مديرًا لجامعة حائل لمدة أربع سنوات.

وعبر الدكتور البراهيم، عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية الغالية، داعيًا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمده بالعون والسؤدد لتواصل مملكتنا تقدمها وازدهارها في عهده الميمون، بمؤازرة ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان مهندس رؤية المملكة 2030، وراسم خطى التجديد والتنمية لمملكة قوية فتية تنهل من تاريخها وحضارتها وماضيها المجيد؛ لتتقدم نحو عصر متميز من التحديث والازدهار على كافة المستويات.

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وقال الدكتور خليل البراهيم، إن هذه الثقة الملكية وسام فخر واعتزاز كبير، ودافع لتحقيق تطلعات ولاة أمرنا حفظهم الله بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي نعتز ونفخر بها أمام العالم اليوم، وهذا ما يحفزنا على بذل المزيد من الجهود؛ لتحقيق أهدافها المرسومة في التعليم الجامعي، بما يضمن تخريج أجيال منتجة ومسؤولة تستشعر عظمة هذا الكيان ووحدته الوطنية وقيمه الراسخة التي أرساها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود يرحمه الله.

وأضاف أن مؤسسات التعليم في المملكة ومنها جامعة حائل، تحظى بالدعم السخي من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وندرك مدى هذا الدعم الكبير من خلال ما تحقق وما سوف يتحقق بإذن الله من تنمية تعليمية شاملة تقود الوطن إلى مصاف الدول المتقدمة.

كما رفع الدكتور خليل البراهيم، شكره وتقديره، إلى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، وإلى نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، على الدعم الدائم والمتابعة المستمرة للجامعة ومشروعاتها وأنشطتها، كما رفع شكره وتقديره إلى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على دعمه وحرصه على تحقيق توجيهات وتطلعات قيادتنا الحكيمة فيما يخص مسيرة التعليم في هذا الوطن المعطاء.