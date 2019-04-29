ترشيد تدشن مشروع إعادة تأهيل مصابيح إنارة الشوارع في مكة المكرمة

دشنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" مع أمانة منطقة مكة المكرمة مشروع إعادة تأهيل مصابيح إنارة الشوارع، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل مصابيح إنارة الشوارع بمكة المكرمة بإجمالي 70 ألف مصباح.

ومن المتوقع أن ينتج من هذا المشروع وفر قدره 65% من استهلاك الكهرباء البالغ 90 مليون كيلو واط ساعة سنوياً، وذلك من خلال إحلال المصابيح الحالية بمصابيح مرشدة تعمل بتقنية LED.

وقامت ترشيد بالتوسع في أعمالها لتشمل طرح الحزمة الثالثة من برنامج إحلال مصابيح إنارة الشوارع والتي شملت 260 ألف مصباح تقريباً، حيث انطلقت مشاريعها في كلا من منطقة الجوف ومحافظة الاحساء بالإضافة لطرح المرحلة الأولى لكلا من مدينة جدة ومنطقة القصيم، ليصل اجمالي ما تم طرحه حتى الان إلى 500 ألف مصباح.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تركيبها وتشغيلها خلال العام الحالي.

وتقوم الشركة بالاستعداد لطرح الحزمة الرابعة من برنامج إحلال مصابيح إنارة الشوارع بالمملكة والتي تشمل ما يقارب 400 ألف مصباح في كل من مكة المكرمة 70 ألفا والمدينة المنورة 74.500 وحائل 80.600 والهيئة الملكية بالجبيل و ينبع 81.600 والمرحلة الثانية بمدينة جدة 78.600.