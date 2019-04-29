السعودية اليوم / "الدور الرقابي لهيئة الغذاء والدواء" ورشة عمل بغرفة تبوك غداً



تبوك 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك، غداً بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ورشة عمل بعنوان " الدور الرقابي للهيئة العامة الغذاء والدواء والتعريف بالخدمات المقدمة من قبلها"، وذلك بمقر الغرفة بمدينة تبوك.

ودعت غرفة تبوك المصنعين والمستوردين والمصدرين والموزعين في مجال الغذاء والأعلاف والمبيدات والدواء ومستحضرات التجميل والاجهزة الطبية، والمهتمين بهذا الشأن للحضور والاستفادة من الشرح الذي ستقدمه الهيئة عن دورها الرقابي وآلية تطبيق الانظمة واللوائح الخاصة بها بشأن الرقابة ومتابعة المخالفات والمخالفين للتعليمات، بالإضافة إلى أنه سيتاح المجال للجميع للمناقشة والاجابة على الاستفسارات وإيضاح عدداً من المفاهيم المتعلقة بذلك.

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15:58ت م

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