السعودية اليوم / رئيس النواب اللبناني يستقبل وفدًا برلمانيًا المانيًا



بيروت 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم في بيروت وفد المجموعة البرلمانية الألمانية العربية برئاسة النائب ميشال هنريش.

وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والتعاون البرلماني بين المجلسين.

// انتهى //

15:51ت م

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