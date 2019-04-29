السعودية اليوم / "البيئة" تنظم ورشة عمل حول تنسيق الموقف الخليجي بشأن بروتوكول مونتريال وتعديلات كيجالي



جدة 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة ورشة عمل بعنوان (ورشة العمل الخليجية حول تنسيق الموقف الخليجي بشأن بروتوكول مونتريال وتعديلات كيجالي) بمدينة جدة.

وأوضحت أن الهدف من الورشة مناقشة الالتزامات المرحلية على الدول لخفض استخدام المركبات المستنفذة لطبقة الأوزون والخاضعة لبروتوكول مونتريال في قطاعات التكييف والتبريد والصناعة، حسب تعديلات كيغالي التي أقرت في عام 2016م على هذا البروتوكول، والهادفة إلى التخفيض التدريجي لمركبات الهيدروفلوروكاربون في ظل تعديل كيجالي، ومدى مرونة جداول التخفيض الخاصة بهذه المركبات.

وشارك في اللقاء ممثلون من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى ممثلين من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت، والمجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين، ووزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الأمارات العربية المتحدة، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واستعرض المشاركون أهم المواضيع التي ستناقش خلال اجتماعات الاطراف لبروتوكول مونتريال في عام 2019م وتتضمن كفاءة الطاقة في قطاع التبريد، ومواصفات ومقاييس الأمان للبدائل، وتوحيد مواقف دول المجلس في مواضيع عدة مثل التصديق على تعديلات كيجالي، والتنسيق الاستراتيجي بين دول المجلس فيما يتعلق بالقطاعات المستهلكة للمواد الخاضعة للرقابة والتجارة البينية في المواد والمنتجات، وتعزيز تمثيل دول المجلس في فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي واللجان الفنية الأخرى التابعة للبرتوكول.

واختتمت الورشة بعدد من التوصيات والتي تهدف إلى الالتزام بقرارات اتفاقية مونتريال مع ضمان مصالح دول المجلس.

يذكر أن اتفاقية مونتريال معاهدة دولية تهدف لحماية طبقة الأوزون عبر التوقف التدريجي عن إنتاج عدد من المواد التي يعتقد أنها مسؤولة عن نضوب طبقة الأوزون التي هي جزء من الغلاف الجوي لكوكب الأرض، والذي يحتوي بشكل مكثف على غاز الأوزون، وكانت الاتفاقية قد وضعت للتوقيع في 17 سبتمبر 1997م، ودخلت حيز التنفيذ في 7 يناير 1999م، ومن المتوقع أنه في حال التزام كل دول العالم بتطبيق الاتفاقية، فإن طبقة الأوزون ستتعافى بحلول عام 2050م.

// انتهى//

15:36ت م

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