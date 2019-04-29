

مسقط 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

التقى معالي وزير الصحة في سلطنة عمان الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي بمكتبه بديوان عام الوزارة بمسقط , معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك ، بالإضافة إلى تعـزيز التعاون في المجال الصحي بين دول مجلس التعاون.

// انتهى//

15:36ت م

0127





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الصحة في سلطنة عمان يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.