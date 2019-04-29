السعودية اليوم / المنظمة العربية للسياحة تؤكد أهمية تطوير السياحة العربية البينية



جدة 24 شعبان 1440 هـ الموافق29 إبريل 2019 م واس

أكدت المنظمة العربية للسياحة ضرورة تنمية وتطوير السياحة العربية البينية وإيجاد وجهات سياحية عربية جديدة، حيث تمثل هذه الصناعة أهمية كبرى نتيجة لمردودها الاقتصادي الضخم على ميزانيات الدول محققة مساهمات ايجابية في أغلب القطاعات المرتبطة بها، متوقعة أن يصل أعداد السياح الزائرين للمنطقة العربية في عام ٢٠٣٠ لـ ١٩٥ مليون سائح محققة ثلاث أضعاف النسبة الحالية.

جاء ذلك خلال مشاركة المنظمة في فعاليات سوق السفر العربي ATM 2019 للمرة الخامسة عشر على التوالي، والذي شرحت خلاله دورها المنوط بها في المنطقة العربية في أحد أنجح الفعاليات السياحية على المستوى الاقليمي والدولي، والذي يعتبر فرصة مميزة لكافة العاملين في مجال صناعة السياحة والسفر على المستوى الحكومي والخاص للالتقاء والتواصل مع الجهات ذات العلاقة بصناعة السياحة.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي والامين العام المساعد للمنظمة الدكتور وليد الحناوي أن هذه التظاهرة السياحة تعد بيئة لجمع خبراء هذه الصناعة لعرض أحدث الأبحاث والاتجاهات لتنمية وتطويرها إلى جانب دفع لحركة السياحة العربية البينية وتفعيل نمو السياحة الدولية للمنطقة العربية مشيراً إلى أن آخر دورة للمعرض جذبت أكثر من 2,600 شركة عارضة من 86 دولة، وزيارة أكثر من 40,000 زائر وإجراء صفقات سياحية بما يقرب من 2,5 مليار دولار.

وأوضح الدكتور الحناوي : تأتي مشاركة المنظمة العربية للسياحة انطلاقاً من دورها المنوط بها للفت النظر لها وايضاً لجذب رؤوس الاموال والاستثمارات السياحية للمنطقة ، وقد حقق الاستثمار في مجال صناعة السياحة على مستوى العالم بنهاية عام ٢٠١٨م حوالى ٩٢٥ مليار دولار وأن الحركة السياحية الوافدة على مستوى العالم حققت زيادة بنسبة ٦ % بنهاية عام ٢٠١٨ مقارنة بعام ٢٠١٧.

وأشار إلى أن أعداد السائحين قد ارتفعت على مستوى العالم بنسبة زيادة تقترب من الـ ١٠٠ % مقارنة بين الفترة العام ٢٠٠٠ م التي بلغ متوسط السائحين بها حوالى ٧٩٢ مليون سائح محققة ارتفاع بنهاية ٢٠١٨م لتصل إلى مليار و ٤٠٠ مليون سائح على مستوى العالم منوهاً بسعي المنظمة لمتابعة التعاون مع كافة وزارات وهيئات السياحة على امتداد الوطن العربي لتنفيذ العديد من البرامج التأهيلية والتسويقية للمنطقة العربية حتى تحظى بما تستحقه من فوائد لتنمية وتطوير هذه الصناعة الكبرى.

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15:34ت م

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