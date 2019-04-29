السعودية اليوم / الصحة : 100% نسبة التغطية بعلاج الملاريا .. والصحة العالمية تعمم تجربة المملكة في مجال مكافحة الملاريا



الرياض 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

أعلنت الصحة أن نسبة التغطية بعلاج الملاريا وصلت إلى 100 % خلال العام الحالي ،مع الوقاية الكاملة لكل السكان المعرضين لخطر الإصابة وذلك من خلال مكافحة البعوض الناقل لمرض الملاريا وتوزيع العلاج الوقائي للمسافرين إلى مناطق أو دول متوطن فيها المرض حتى لا يصابوا لا سمح الله ويكونوا بؤرة للعدوى .

وأضافت خلال إستعراض تجربتها الناجحة في مجال مكافحة الملاريا الذي تم اليوم الإثنين بحضور معالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير فهد الجلاجل ، أن الإنخفاض الكبير في الحالات خلال السنوات الأخيرة دعى منظمة الصحة العالمية WHO إلى تبني توثيق تجربة المملكة وتعميمها لبقية الدول للإستفاده منها حيث قامت المنظمة بالتعاون مع الوزارة بتأليف كتاب " برنامج القضاء على الملاريا بالمملكة قصة نجاح " واعتماده هذا العام من قبل المنظمة. كما قامت الوزارة بوضع الكتاب في موقعها الإلكتروني.

ويتحدث الكتاب عن التجربة الناجحة لبرنامج الملاريا في المملكة في القضاء على مرض الملاريا والوصول إلى عدم تسجيل حالات محلية، ويحتوي الكتاب على كافة المراحل التي مر بها البرنامج والخطط والإستراتيجيات التي نفذت وأدت إلى القضاء على مرض الملاريا في جميع أنحاء المملكة ما عدا بعض القرى الحدودية الجنوبية.

وقد شارك في تأليف الكتاب نخبة من الإستشاريين المتخصصين في مجال الملاريا ، كما أن من ضمن المؤلفين خبير منظمة الصحة العالمية في الملاريا البروفيسور روبرت سنو.

تجدر الإشارة أنه قبل 3 عقود كانت معظم مناطق المملكة موبؤة بمرض الملاريا و أغلب مناطق المملكة كانت تمثل بؤراً لنقل المرض حيث سجلت المملكة في العام 1998م ما يربو على 40 ألف حالة ملاريا محلية تمثل تهديد لحياة 12 مليون شخص هم السكان المعرضين لخطر الإصابة بالمرض آنذاك في المناطق الجنوبية و الغربية من المملكة .

وبفضل من الله ثم إهتمام الدولة والدعم اللامحدود للبرنامج فقد إستطاعت المملكة خفض عدد الحالات من 40 ألف حالة في عام 1998 م إلى أقل من 100 حالة في هذا العام والأعوام الماضية كما إنحسر إكتشافها فقط في القرى الحدودية لمنطقتي جازان و عسير.

// انتهى //

15:30ت م

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