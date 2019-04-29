

القريات 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

اعتمد مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي اليوم، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في المراحل الدراسية كافة.

وتمنى الدكتور الثبيتي لجميع المعلمين والمعلمات المشمولين بالحركة التوفيق والسداد، كما قدم شكره لجميع العاملين والعاملات على إنجاز حركة النقل.

من جانبه أوضح مدير إدارة شؤون المعلمين والمعلمات سعد المالكي أن نسبة تحقيق رغبات المعلمين المتقدمين في حركة النقل بلغت ٧٣'٤٩٪ ، فيما بلغت ما نسبته ٥٤ '٣٥ ٪ للمعلمات ، وللاطلاع على نتائج الحركة عبر حساب المعلم في نظام نور.

// انتهى //

15:30ت م

0120





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اعتماد حركة النقل الداخلي بتعليم القريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.